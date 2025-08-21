Anuncian corte de agua en Granjas y Jarachina este sábado

La Comisión de Agua Potable informó que este sábado 23 de agosto, a partir de las 8:00 a.m., se llevará a cabo un corte temporal de agua en los sectores Granjas y Jarachina, debido a trabajos programados de mantenimiento en la red de distribución.

Durante el tiempo que duren las maniobras, se suspenderá temporalmente el servicio, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas.

Usuarios de la zona han señalado que los cortes temporales son recurrentes y, en ocasiones, generan inconvenientes en sus actividades diarias.