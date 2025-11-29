Habrá corte de agua en Reynosa desde este domingo

Los habitantes de más de 100 colonias de Reynosa sufrirán un nuevo corte de agua para este domingo, debido a que personal de la Comapa realizará la reparación de una fuga de agua potable. También se anunció que algunas vialidades estarán cerradas derivado de estos trabajos.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa informó que habrá suspensión de agua para los sectores Juárez-Oriente, Juárez-Poniente y Oriente, los cuales congregan más de 100 colonias en la ciudad.

La dependencia informó que la noche del domingo 30 de noviembre realizarán reparación de una fuga de agua potable sobre la calle Francisco Nicodemo y Calzada Victoria, en la colonia Del Maestro.

La Comapa señala que debido al volumen de agua cruda que maneja dicha línea, es necesario suspender temporalmente el suministro en los sectores antes mencionados, en lo que las cuadrillas realizan maniobras.

¿Cuándo será el corte de agua?

El horario para empezar los trabajos es a las 20:00 horas y no se precisa un estimado sobre la hora de conclusión, por lo que se desconoce cuánto tiempo estarán sin agua los habitantes de esos tres sectores. Además, parte de la vialidad permanecerá cerrada a la circulación.