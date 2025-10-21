Comapa anuncia corte de agua para más de 40 colonias

Hoy martes, la Comapa Reynosa realiza un nuevo corte de agua que afectará a más de 40 colonias, sin que hubiera un aviso previo. El organismo operador argumentó que el personal realizará en la estación de rebombeo de Río Purificación.

Con pocas horas de anticipación, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) anunció un corte de agua para hoy a partir de las 19:00 horas , afectando el suministro en parte del sector Juárez-Poniente y colonias cercanas a las instalaciones de la estación de rebombeo , tales como Los Doctores, Los Leones, Emiliano Zapata y Revolución Obrera.

La suspensión del servicio se debe al reemplazo de nuevas piezas en la estación de rebombeo de Río Purificación. El tiempo estimado de los trabajos será de 12 horas, por lo que abarcará hasta las primeras horas del miércoles.

Reclamos de usuarios

La suspensión tomó por sorpresa a los usuarios, pues se avisó con pocas horas de anticipación, por lo que muchos no pudieron almacenar agua ni terminar sus actividades como lavar la ropa. En redes sociales expresaron su descontento.

"Apenas avisaron y ya no hay en la colonia Arcoiris, me quedé a medio lavar"; ¿Por qué avisan hasta hoy?"; "Hasta cuando acabarán con las dichosas maniobras, que después que las terminan dejan el agua totalmente inservible".

"Si todavía ni son las 7pm y ya desde hace rato se fue el agua, siempre la misma situación"; "Avisan después de que ya la quitan, mejor nadota, siempre arreglan y arreglan y nada que queda la mugre tubería", fueron algunos de los comentarios expresados en el aviso publicado.

Otros se quejaron que la falta de agua no solo es en las colonias mencionadas por la Comapa, si no también en otros sectores de la ciudad, incluso que está fallando el suministro desde el fin de semana.