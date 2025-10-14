Reanudan corridas a Veracruz

Habitantes de esta frontera que tienen necesidad de reunirse y auxiliar a familiares en el Estado de Veracruz tras las torrenciales lluvias y desbordamiento de ríos y las inundaciones, ya se pueden trasladar hacia aquella entidad, con el restablecimiento de las corridas de conocida línea de autobuses.

De hecho, desde ayer ya se comenzaron a programar las corridas de autobuses hacia el puerto, tras atender las peticiones de los usuarios, quienes están preocupados por la difícil situación en la que se encuentra la población.

La empresa de autobuses de pasajeros ADO informó que la reanudación del servicio le permitirá a las personas reunirse con sus familiares, y conocer físicamente en qué situación se encuentran para apoyarlos y auxiliarlos por las fuertes inundaciones y los damnificados.

El servicio había sido suspendido el pasado viernes por la difícil situación que se venía padeciendo derivado de la fuerte tormenta, las inundaciones y el desbordamiento de los ríos, lo que afectó a miles de familias en el Estado de Veracruz.

Se indicó que una vez restablecidas las condiciones de seguridad para los pasajeros, la empresa reanudó el servicio para dar respuesta a la demanda.

De hecho, desde anoche a las 21:00 horas pm partió la primera corrida de autobuses cubriendo la ruta Reynosa hacia el puerto de Veracruz, lo que causó gran beneplácito entre la ciudadanía, que estará cerca de sus familiares y con la posibilidad de auxiliar a los damnificados.