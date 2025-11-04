Se solidariza Coparmex al llamado a paz y seguridad

A través del Centro Empresarial de Reynosa, "nos unimos al llamado nacional por la paz y la seguridad en México, que ha convocado nuestro presidente nacional Juan José Sierra Álvarez desde Coparmex Nacional".

Así lo afirmó el dirigente del organismo empresarial en esta ciudad, Heberardo Gonzalez Garza, al condenar la violencia que se registra a la fecha en el país.

Reiteramos nuestra solidaridad con Michoacán y exigimos acciones firmes, coordinadas y urgentes de todos los niveles de gobierno para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de las familias y de quienes todos los días impulsan el desarrollo de nuestro país, aseveró.

Los conceptos anteriores fueron expresados en relación a; cien cometido en contra del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, Rodríguez en hechos registrados el pasado sábado.

"La violencia no puede normalizarse. México merece vivir en paz", estableció categórico el presidente del Centro Empresarial de Reynosa perteneciente a la Coparmex.

Dio a conocer que el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, y los 71 centros empresariales del país están exigiendo acciones urgentes para restablecer la seguridad en el país.

"Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), junto con nuestros 71 Centros Empresariales condenamos enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodriguez, en un hecho que representa una grave afrenta al Estado de Derecho y a La Paz social que demandamos todos los mexicanos", se dio a conocer en un documento que es difundido a nivel nacional.

Conforme a lo expuesto por el organismo empresarial, la Coparmex y centros empresariales expresamos nuestro mas sentido pésame y nuestra profunda solidaridad con su familia, con los habitantes de Uruapan, y con todas las personas que hoy viven con temor ante la creciente ola de violencia que afecta a distintas regiones del país, agregó.

Asimismo, a través de este conducto, exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales una investigación inmediata, profesional y transparente, que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables, y llevarlos ante la justicia.

La impunidad no puede seguir siendo una constante en los crímenes en contra de los servidores públicos, empresarios, periodistas y ciudadanos, expresaron entre muchos otros conceptos.







