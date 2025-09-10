Consideran avances en el informe de presidenta CSP

A once meses de haber iniciado la administración de la titular del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, el sector empresarial en Reynosa considera que si bien se han logrado avances, “falta mucho por hacer en temas de seguridad, salud y empleo“, consideró Heberardo González Garza, presidente de la Coparmex en Reynosa.

“Los datos estadísticos son diversos, son diferentes, nos quedan a deber en temas de salud, economía, en la parte de la formalidad principalmente entejas de seguridad en un ejercicio importante como nuestra ciudad en una zona fronteriza se ha visto afectada por esta parte de la inseguridad“.

Respecto al tema de la economía, señaló que se ha incrementado la parte de la informalidad más de 34.1 millones de personas están en la informalidad, a diferencia de Reynosa, donde la informalidad es menor, externó.

Esto se debe a que las empresas hemos estado invirtiendo do mucho tiempo mucho esfuerzo mucho trabajo para efecto de que esta informalidad vaya a la baja”, detalló el presidente de la Coparmex en Reynosa.

Dijo reconocer la labor realizada durante los últimos 11 meses por la presidencia de la República.

Sin embargo, fue claro al indicar que nos falta mucho en temas de seguridad:

“Hay que decirlo claro, con todas sus palabras, con todas sus letras, nos falta mucho en temas de seguridad; han aumentado en 8.2 los delitos de extorsión, indicó el dirigente González Garza.

COPARMEX está impulsando mucho que pueda regularse esta figura; somos un grupo vulnerable, el sector empresarial en la parte de la extorsión”.

Respecto al estado de derecho, señalo que existe desconfianza respecto a que el poder judicial pueda tener una independencia.