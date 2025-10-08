Sale Coparmex en apoyo a iniciativa de amparo

Campaña para proteger el juicio de reforma de amparo arrancó en el Centro Empresarial Reynosa de la COPARMEX, a cargo del presidente Heberardo Gonzalez Garza.

De acuerdo con el organismo, el amparo protege a todos frente a abusos de autoridad. Es el recurso más eficaz que tienen las personas para frenar actos de autoridad que violan derechos humanos y la Constitución.

El juicio de amparo es pilar del Estado de Derecho. Desde 1917 ha sido una herramienta que asegura que ninguna autoridad esté por encima de la Constitución.

Asimismo, brinda seguridad legal. Sin el amparo, se permitirían sanciones y bloqueos sin revisión judicial.

Para la COPARMEX, el juicio de amparo es una defensa eficaz en situaciones urgentes: el amparo permite reaccionar de inmediato frente a actos que generan daños irreparables como embargos, clausuras o bloqueos financieros.

El juicio de amparo genera más confianza para invertir. Es una herramienta de protección frente a posibles abusos de autoridades, lo que aumenta la confianza de los inversionistas.

Por último, la COPARMEX informó a través del Centro Empresarial Reynosa, dirigido por Heberardo Gonzalez Garza, que el juicio de amparo es una conquista ciudadana, no un privilegio. Asegura el Estado de Derecho y fortalece la democracia.