Urge la IP apertura a inversión eléctrica

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa llama a la Comisión Federal de Electricidad a invertir, junto con la iniciativa privada, en el sistema eléctrico nacional para asegurar la generación y evitar fallas en el suministro.

Durante las recientes semanas, las viviendas, negocios y empresas han sufrido diversas afectaciones por los constantes apagones y cortes en el suministro eléctrico, los cuales se han extendido desde varias horas, hasta por varios días, en algunos casos específicos.

Valentina López Hernández, presidenta de Coparmex Reynosa, comentó que hay una alta demanda de energía por el uso de aires acondicionados, ocasionada por las elevadas temperaturas que se presentan, por lo que es necesario se permita la integración de nuevas centrales eléctricas, tanto del sector público como del privado.

"Esta situación es preocupante, toda vez que conlleva pérdidas económicas en los sectores de manufactura, automotriz y para los servicios en general, que utilizan la energía eléctrica como insumo básico, además de las afectaciones a los hogares", comentó.

Explicó que se recibirá la energía más cara, menos eficiente y más contaminante, por lo que es urgente la participación privada en la generación de energías verdes.

"La CFE no ha incrementado su capacidad de transformación y no ha integrado nuevas centrales eléctricas de generación de energía, por lo que, si no invierte en el sistema e incluso, no permite la participación privada en la generación de energías verdes, podría afectar las decisiones de las empresas que quieren aprovechar la oportunidad del "nearshoring", expresó.

Además, López Hernández dijo que con anticipación habían advertido que la falta de inversiones e infraestructura de distribución y transmisión, así como la detención arbitraria de la entrada de nuevas centrales eléctricas, tendría consecuencias severas.

Recalcó que se requiere oferta de energía limpia y barata, porque se está deteriorando y afectando el cambio climático cada vez más.

"Cada año tendremos temperaturas más extremas, como consecuencia del cambio climático y de la inexistencia en el país de políticas públicas medioambientales; se requiere de esfuerzos compartidos para hacer realidad el desarrollo local y sustentable", apuntó.

