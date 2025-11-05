Obtienen primer lugar en la copa RoboRave

Andrés Morales Arias, alumno del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 129 de Reynosa, y José Orlando Peña Flores, obtuvieron el primer y tercer lugar, en la RoboRAVE Open Virtual Cup 2025, una competencia internacional de robótica celebrada de manera virtual.

En esta edición, los integrantes del Club de Robótica del plantel participaron en el reto FastBot Virtual, un desafío que puso a prueba sus habilidades en programación, lógica y control automatizado.

Los estudiantes diseñaron y programaron robots virtuales capaces de recorrer un circuito cerrado, aplicando principios avanzados de sensores y algoritmos.

El evento se realizó los días 23 y 24 de octubre, a través de la plataforma RoboSensei, donde se demostró el talento de los jóvenes reynosenses.

La directiva reconoció el esfuerzo, compromiso y creatividad de los participantes.

La competencia internacional de robótica se llevó totalmente en línea, donde los estudiantes del Conalep Reynosa, dieron a conocer sus habilidades.