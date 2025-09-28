Fortalecen coordinación entre los legisladores

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, HUMBERTO PRIETO HERRERA, presidió este fin de semana la reunión pl enaria de diputados en Ciudad Mante , Tamaulipas.

En el encuentro participaron también la senadora OLGA SOSA RUIZ y el diputado federal CARLOS CANTÚ ROSAS, quienes compartieron ponencias relacionadas con iniciativas y reformas que se presentarán en el próximo periodo legislativo.

La plenaria tuvo como propósito fortalecer la coordinación entre legisladores locales y federales, de cara al arranque del segundo año legislativo y tercer periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 1 de octubre.

El presidente de la Junta de Gobierno agradeció el respaldo y hospitalidad de la alcaldesa PATRICIA CHÍO DE LA GARZA, al destacar que los trabajos preparatorios del Grupo Parlamentario MORENA/PT buscan dar continuidad a la transformación de Tamaulipas.

"Desde Ciudad Mante refrendamos nuestr o compromiso con la ciudadanía ; este primero de octubre iniciaremos el periodo ordinario de sesiones para seguir avanzando en la agenda de cambios que demanda nuestro estado", manifestó PRIETO HERRERA.