Bajo vigilancia de Salud cooperativas escolares

En fecha próxima se iniciarán labores de supervisión y verificación por parte de COEPRIS Reynosa a las escuelas de nivel básico para confirmar que en sus cooperativas escolares se estén vendiendo a los estudiantes comidas saludables .

Ya se están programando las fechas en que arrancará este programa, pero aún no están definidas.

Lo cierto es que sí se llevarán a cabo las visitas por las distintas cooperativas escolares que deben vender alimentos saludables así como a eliminar los productos que ningún beneficio aportan a la salud de los estudiantes, confirmó la titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Ericka Sagrario Hernández Estrada.

Basados en lo que señala la Normativa de la SEP (Secretaría de Educación Pública) y la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, ley que busca crear entornos escolares más sanos, medida que irá respaldada por sanciones económicas que deberán enfrentar quienes de alguna manera estén pasando por alto la disposición.

QUÉ DICE LA ESTRATEGIA NACIONAL

La Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”,variedad de frutas, verduras, cereales integrales, semillas y leguminosas secas, agua natural para beber.

Según la Estrategia, no deben vender las cooperativas escolares, alimentos ultra procesados, refrescos, jugos de caja, néctares y bebidas gasificadas, dulces, galletas, pasteles y frituras así como embutidos, hoy dogs y hamburguesas.



