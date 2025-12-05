Impulsa UTTN alianza académica e industrial

El rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), Edgar Garza Hernández, formó parte del acto oficial en el que se dio a conocer el Consejo Asesor Binacional de Educación Superior, una plataforma conjunta orientada a consolidar la cooperación académica, científica y productiva entre instituciones de ambos lados de la frontera México–Estados Unidos.

¿Qué es el Consejo Asesor Binacional de Educación Superior?

Durante la presentación, Adam González, director general de COSTEP, subrayó que uno de los ejes principales del nuevo organismo será el desarrollo de un sistema regional de información que concentre datos sobre la oferta educativa del sur de Texas y el norte de Tamaulipas.

Dicho sistema incluirá estadísticas de escuelas técnicas, matrículas, áreas de especialización, vínculos con la industria, programas de capacitación avanzada y otros indicadores estratégicos. La herramienta permitirá a organismos de desarrollo económico y agencias de atracción de inversiones contar con información verificada y de alto valor para orientar a empresas interesadas en instalarse o ampliar operaciones dentro de este entorno binacional.

Detalles sobre el sistema regional de información educativa

La iniciativa pretende articular esfuerzos de universidades, institutos, clústeres y organismos dedicados al desarrollo económico, a fin de fortalecer la competitividad regional, impulsar la innovación y favorecer el crecimiento industrial.

El alcance del Consejo comprende ciudades clave como Laredo, McAllen, Brownsville, Harlingen, Edinburg, Pharr, Mission, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Miguel Alemán, conformando un corredor estratégico para el desarrollo económico y educativo.

Impacto en el desarrollo económico de la región

Edgar Garza Hernández destacó que la participación de la UTTN en esta plataforma reafirma el compromiso institucional con la internacionalización académica, la vinculación con el sector productivo y la preparación de talento especializado que responda a las necesidades de la industria en ambos países.

Rector de la UTTN participó en la presentación del Consejo binacional de educación superior.



