Invita SET a participar en llenado del Formulario Estadístico 911

Invita SET a participar en llenado del Formulario Estadístico 911Registro en línea F911 SEP Tamaulipas para ciclo escolar 2025-2026
La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Planeación, convoca a directivos y docentes de todos los niveles educativos a participar en el llenado del Formulario Estadístico 911, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de recabar información actualizada sobre estudiantes, personal docente y administrativo de las instituciones educativas del estado.
De acuerdo con la dependencia estatal, esta información es fundamental para el diseño y la planeación de políticas públicas educativas, así como para garantizar una administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del sector.
El sistema para la captura de datos ya se encuentra habilitado y podrá utilizarse hasta el 15 de octubre.
Este proceso deberá realizarse en línea a través del portal http://f911.sep.gob.mx/2025-2026, disponible para los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior.
La Secretaría de Educación de Tamaulipas exhortó a los responsables de cada plantel a cumplir con el registro dentro del plazo establecido, a fin de evitar contratiempos en la validación de datos y contribuir a la construcción de un diagnóstico preciso sobre el sistema educativo estatal.