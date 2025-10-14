Invita SET a participar en llenado del Formulario Estadístico 911

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Planeación, convoca a directivos y docentes de todos los niveles educativos a participar en el llenado del Formulario Estadístico 911, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de recabar información actualizada sobre estudiantes, personal docente y administrativo de las instituciones educativas del estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, esta información es fundamental para el diseño y la planeación de políticas públicas educativas, así como para garantizar una administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del sector.

El sistema para la captura de datos ya se encuentra habilitado y podrá utilizarse hasta el 15 de octubre.

Este proceso deberá realizarse en línea a través del portal http://f911.sep.gob.mx/2025-2026, disponible para los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior.