Convocan a maestros

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, invita a participar en la convocatoria al Reconocimiento a la Práctica Educativa en Educación Básica 2026, dirigido a maestras y maestros frente a grupo, así como al personal que desempeña funciones de dirección o supervisión.

Objetivo del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026

El objetivo de este reconocimiento es destacar al personal educativo que haya sobresalido por el desarrollo de estrategias pedagógicas originales, innovadoras y con impacto en el aprendizaje de las y los estudiantes, así como por su labor de gestión y acompañamiento académico en las escuelas a su cargo.

¿Qué requisitos deben cumplir los participantes?

De acuerdo con la convocatoria, el periodo de registro y carga de narrativas inició este lunes 12 de enero y concluirá el 20 de marzo. Los participantes deberán presentar una narrativa original en la que describan su práctica educativa, enfocada en la atención de su grupo o en el acompañamiento a las escuelas donde prestan sus servicios, misma que deberá responder a una de las categorías y temas establecidos en las bases.

En el caso del personal docente frente a grupo, los requisitos incluyen desempeñar la función docente en el servicio público educativo, contar con nombramiento definitivo o temporal y estar adscrito a un centro de trabajo que corresponda a los procesos establecidos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, asimismo, deberán encontrarse en funciones durante alguno de los periodos previstos en la convocatoria y al momento de realizar el registro.

Detalles sobre el proceso de registro y narrativas

En cuanto al personal con funciones de dirección o supervisión, deberán desempeñar dichas responsabilidades en centros de trabajo que formen parte del mismo marco legal del sistema para la carrera magisterial.