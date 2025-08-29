Convoca el Estado registrarse para una beca universitaria

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, llama a los universitarios de Reynosa a registrarse en la convocatoria de la Beca "Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior", correspondiente al periodo agosto-diciembre 2025, dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior.

En Reynosa, la convocatoria beneficiará a estudiantes de instituciones como el Instituto Tecnológico de Reynosa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Reynosa, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Reynosa y la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, instituciones forman parte de la red de escuelas públicas participantes en el programa estatal, que busca apoyar a jóvenes en situación socioeconómica vulnerable.

El registro y entrega de documentos se llevará a cabo del 1 al 12 de septiembre en los planteles participantes.

Entre los requisitos destacan ser originario o residente del estado, contar con un promedio mínimo de 8, ser estudiante regular y no recibir otro tipo de apoyo económico para estudios, también se deberá presentar historial académico, comprobante de domicilio, identificación oficial, entre otros.

Los resultados se darán a conocer en el sitio oficial del ITABEC y en las instituciones educativas, donde podrán consultarse con el número de solicitud.