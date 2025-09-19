Buscan especialistas para nuevo hospital de Tampico

Se buscan médicos especialistas de diversas partes del estado, incluyendo Reynosa y otros estados del país, interesados en formar parte del nuevo Hospital General de Tampico, que próximamente abrirá sus puertas.

Se ofrecen espacios en 16 especialidades médicas, entre ellas neumología, alergología, dermatología, geriatría, oncología pediátrica, urgencias pediátricas, anatomía patológica, cirugía general, endoscopias, cardiología, oncología, rehabilitación física, urología, neurología, neurocirugía y gastroenterología.

Autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tamaulipas emitieron la convocatoria, por lo que buscan interesados en contar con este personal de las diversas especialidades para atender a los derechohabientes.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 833 295 2805, o bien enviar su información al correo jorge.cortina@issste.gob.mx.

El proceso de selección estará a cargo de la Subdelegación Médica del ISSSTE, quienes priorizarán la experiencia y la formación académica de los aspirantes.