A reunión informativa productores de granos

A reunión informativa donde se darán a conocer los últimos informes de los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, se está convocando a los productores de granos de la zona norte de Tamaulipas.

"La cita será el jueves 4 de diciembre a partir de las 11:00 Horas en las oficinas de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo, A.C", según dijo Eliborio Héctor Peña De León, presidente de la organización.

La invitación va dirigida a todos los productores de Río Bravo, Reynosa y demás municipios de la región norte del estado a los cuales se les dará a conocer la última información con que se cuenta hasta el momento sobre los resultados obtenidos en las mesas de diálogo con altos funcionarios federales a los cuales se les ha expuesto la situación que vive el campo y la necesidad urgente de que se pongan en marcha estrategias para rescatarlo.

De ser necesario, seguiremos en la lucha de acuerdo a la convocatoria nacional, dijo Peña De León quien espera una buena asistencia al acto al que se está corriendo la invitación, pues todavía hay mucho que comentar sobre el tema que nos ocupa y que es de importancia no tan sólo para los propios productores, sino también para el resto de los mexicanos.