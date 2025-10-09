Perrotón, una carrera de solidaridad y fiesta

Con el propósito de fomentar la convivencia familiar y apoyar a los animales en situación vulnerable, se llevará a cabo una nueva edición del Perrotón Reynosa 2025, el próximo 16 de noviembre.

Edith Posada y Pedro Rocas, organizadores del evento, informaron que la actividad dará inicio frente al Hotel La Quinta, a las 8:00 de la mañana, con convocatoria desde las 7:30, y culminará en el Auditorio local.

"Esperamos que asistan a la carrera del perrotón, lleven a sus mascotas, de hecho también esperamos que los lleven disfrazados para que se pueda premiar al mejor disfraz de nuestras mascotas y esperamos contar con su presencia y su apoyo como siempre lo hemos logrado y un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este evento", dijo Edith Posada, organizadora.

Este año se prevé la participación de alrededor de 500 personas, acompañadas de sus mascotas, en una jornada que combinará deporte, recreación y solidaridad, con la diferencia de que en esta ocasión el Perrotón contará con la participación de planteles educativos, cuyos alumnos presentarán números artísticos al término de la caminata.

"Estamos convocando asimismo a planteles educativos para que se unan al evento, hay mucho talento artístico entre los planteles educativos y queremos que, una vez terminada la caminata, los muchachos que tienen algún talento cantando, bailando, tocando algún instrumento musical puedan de alguna manera aprovechar ese escaparate para darse a conocer al público", expresó Pedro Rocas, organizador.

EN ESPECIE Y ECONÓMICO

Todo lo recaudado será destinado a dos asociaciones locales dedicadas al rescate y protección de animales: el grupo "Gotas", encabezado por la doctora Mayte Pineda titular de la Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas (Fryam) y la licenciada Carolina de Brian, así como el Movimiento de Bienestar Animal de Reynosa, representado por Mercedes Zoloeta, tres mujeres reconocidas por su compromiso con el cuidado de perros y gatos sin hogar.

"Simplemente hemos estado en algunas agencias de automóviles y se han sumado a este evento, me dicen que incluso van a convocar por medio de redes sociales a la gente que vaya y done una bolsa de croquetas, un sobrecito, lo que sea, comida para los perritos, pero también efectivo porque no nada más es comida tienen que comprar artículos de limpieza, tienen que comprar mil cosas tener 50, 100 y 300 perritos es una labor que es increíblemente de admirar", recalcó.

PREMIARÁN AL MEJOR DISFRAZ

? Se destacó que este tipo de actividades buscan promover una cultura de respeto y empatía hacia los animales y recordó que la idea surgió tras conocer eventos similares en España, donde las familias se reúnen para convivir y ejercitarse junto a sus mascotas, ya que los "perrhijos" son ya parte de las familias, y este tipo de eventos permite compartir un domingo sano, alegre y con una causa noble.

? El evento también incluirá una dinámica especial para premiar al mejor disfraz de mascota,

? Se llama a realizar donaciones de croquetas, artículos de limpieza o aportaciones económicas, para contribuir al mantenimiento de los refugios que atienden a cientos de animales.