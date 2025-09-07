Gradúan 7 adultos en primaria y secundaria

En el marco un convenio nacional entre el INEA y el Tecnológico Nacional de México, con el Programa Alfabetizatec, se logró en Reynosa la graduación de 7 adultos, de los cuales 4 recibieron su certificado de primaria y 3 de secundaria.

Con este convenio se realizó la graduación más de 2 mil 500 personas en todo el país, quienes concluyeron satisfactoriamente sus estudios de primaria y secundaria con el acompañamiento de estudiantes de los institutos tecnológicos.

"Se está sumando a estos convenios nacionales de todos los tecnológicos nacionales en esta iniciativa de nuestra presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, los jóvenes estudiantes de los tecnológicos son los que participan, incorporando personas, muchos de ellos son familiares de ellos mismos", dijo Estrella García Rodríguez.

El técnico docente capacitador del ITEA acudió al evento en representación de Sadoth Lara, coordinador del Instituto Tamaulipeco de Educación de los Adultos en Reynosa.

Ludovico Hernández Aguilar, director del Tecnológico de Reynosa, comentó por su parte que la participación de la institución forma parte de un esfuerzo nacional en el que intervienen 254 tecnológicos de México.

Lo anterior, con la participación de 17 mil estudiantes nivel nacional y 50 alumnos de Reynosa, con la finalidad de promover la inclusión educativa y brindar nuevas oportunidades a personas adultas.