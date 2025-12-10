UTTN e IPN se unen para potenciar talento y ciencia

Sumando nuevos acuerdos a través de los cuales la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) busca crear una suma de oportunidades únicas para sus estudiantes, dicho plantel educativo bajo la dirección de su rector Edgar Garza Hernández y el Centro de Biotecnología Genómica (CBG) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a cargo de Amanda Alejandra Oliva Hernández, concretaron un convenio de colaboración que representa un avance importante para el fortalecimiento académico y tecnológico de la institución.

¿Qué implica el convenio entre UTTN e IPN?

Las autoridades universitarias señalaron que esta vinculación con uno de los centros de investigación más prestigiosos del país potenciará habilidades fundamentales en sectores estratégicos para la industria y el ámbito productivo, enriqueciendo la preparación de los futuros profesionales.

Asimismo se destacó que este acuerdo permitirá ampliar las oportunidades de formación e investigación para estudiantes y docentes, al facilitar su participación en proyectos científicos de gran alcance, estancias y prácticas profesionales, así como en programas de capacitación especializada. Asimismo, impulsará el desarrollo de iniciativas conjuntas orientadas a la innovación y a la transferencia de tecnología.

Acciones de la UTTN para mejorar la educación en Tamaulipas

Estas son las acciones promovidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quienes han destacado la necesidad de consolidar una educación de calidad mediante alianzas interinstitucionales que amplíen las oportunidades para la juventud en la entidad.

La formalización de este acuerdo contó con la autorización de la Secretaria de Innovación e Integración Social del IPN, MCE Yessica Gasca Castillo, y fue atestiguada por el Director de Vinculación de la UTTN, Ricardo Javier Vázquez Serrano; el Director de Convenios y Trámite Registral del IPN, Armando Gómez Moreno; y el Abogado General de la UTTN, Javier Gerardo Gómez Uribe.

Firma UTTN y el Centro de Biotecnología Genómica (CBG) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).