Invitan a cruzada de esterilización animal

En el marco del Mes Nacional de la Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos, por lo que autoridades de salud llaman a que llevan a sus mascotas a realizar la cirugía.

A nivel estatal se tienen programados unos mil 500 procedimientos y en Reynosa, la meta es más de 150 esterilizaciones.

Vamos a hacer todas las que se puedan para ayudar a frenar la sobrepoblación no deseada, invitamos a las familias a que lleven a sus mascotas a esterilizar”, dijo Maricruz Prado Espinoza, coordinadora del Centro Antirrábico de Reynosa.

Alejandro Hernández Martínez, responsable del Departamento de Prevención y Control de Zoonosis estatal, informó que entre los requisitos para la cirugía, destaca que estén libres de garrapatas y pulgas, que no tengan anemia y que no hayan estado enfermos anterior a la cirugía, ya que se realiza un análisis de sangre para verificar su salud y que no corran riesgo durante y después del procedimiento quirúrgico.

Es un acto de responsabilidad que mejora la vida de las mascotas y ayuda a controlar la sobrepoblación de estas especies, lo que favorece el control de enfermedades.

Se hace el llamado que en este mes se lleve a los perros y gatos, machos y hembras a esterilizar.