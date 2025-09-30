Continúa IMSS con obras de remodelación y rehabilitación

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas continúa con las obras de remodelación y rehabilitación en diversas áreas del Hospital General de Zona número 15 en Reynosa.

Antonio Torres Morales, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que las áreas remodeladas incluyen los quirófanos del primer piso, el cuarto piso de hospitalización, terapia intensiva, archivo clínico, así como la fachada y accesos al nosocomio y de la Unidad Médica Ambulatoria.

"Estos trabajos benefician a derechohabientes y trabajadores, cumpliendo con la instrucción del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo".

El jefe médico recomendó a usuarios y derechohabientes mantenerse informados sobre la asignación provisional de espacios para evitar retrasos en la atención médica y los servicios que ofrece el Instituto.

Para obtener información, pueden acudir al Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente, donde técnicos de atención proporcionarán la información solicitada.

Torres Morales solicitó la comprensión de la población usuaria por las molestias ocasionadas durante los trabajos y los invitó a mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre estas modificaciones para recibir oportunamente los servicios de salud que requieran.

"Con estas acciones, el IMSS reafirma el compromiso con la calidad y la atención médica en la región, mejorando continuamente la infraestructura y los servicios, la remodelación y rehabilitación del Hospital General de Zona número 15, ejemplifican el esfuerzo por ofrecer atención médica de excelencia y dignificar los espacios hospitalarios".

Fortalece IMSS Tamaulipas infraestructura hospitalaria en Reynosa.

Continúa IMSS Tamaulipas con las obras de remodelación y rehabilitación en diversas áreas del Hospital General de Zona 15 en Reynosa.

Para ofrecer espacios hospitalarios renovados, dignos y confortables para la población derechohabiente y los trabajadores.

Las áreas remodeladas incluyen los quirófanos del primer piso, el cuarto piso de hospitalización, terapia intensiva, archivo clínico, entre otros.