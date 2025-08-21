Colapsan postes en colonias; duda CFE puedan repararse

Dos postes de energía eléctrica estuvieron por colapsar el pasado 19 de agosto en la calle Datacom, de la colonia Industria Maquiladora, debido a los fuertes vientos registrados en la ciudad. Aunque el suministro fue restablecido horas después, la forma en que se resolvió la contingencia ha generado dudas entre los residentes.

De acuerdo con testimonios, uno de los postes fue sustituido por completo; sin embargo, el segundo recibió una atención distinta: fue retirado de la acera y recargado en un poste de soporte colocado junto a él. La base desprendida desde el suelo permanece visible en la banqueta, lo que evidencia la magnitud del daño original.

En el área afectada también se observan cables sobre el pavimento, situación que mantiene en alerta a los vecinos por el riesgo que pudiera representar. Recordaron que el día de la contingencia estuvieron alrededor de cinco horas sin energía eléctrica, lo que afectó las actividades cotidianas de varias viviendas del sector.

Si bien reconocen que la atención de la dependencia responsable fue relativamente rápida, expresaron su inquietud sobre la durabilidad de la solución aplicada. "No sabemos si esto aguantará otro viento igual", comento Lourdes Diaz, residente del sector.