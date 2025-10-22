Convierten calles en cementerios de autos

Por toda la ciudad se encuentran cientos de automóviles, en su mayoría vehículos particulares y de transporte de carga que permanecen abandonados, sin que sus propietarios tengan la oportunidad de repararlos, lo que afecta la imagen urbana de la ciudad.

En casi todos los casos, las unidades motrices y su entorno generan contaminación, basura y atraen a todo tipo de animales, desde ratas hasta gatos y hasta mapaches, sin que la autoridad brinde algún apoyo para resolver este problema.

Intervención necesaria

Personal de Servicios Primarios y en especial áreas relacionadas con el mejoramiento urbano deberían al menos intervenir para exhortar a los automovilistas y choferes a limpiar el entorno donde se encuentran las unidades motrices abandonadas.

Uno de los elementos que incluyen para el abandono de los vehículos y camionetas es que a veces éstas se desvielan del motor en muchos casos, y el costo es más caro que una simple reparación menor, lo que impide que dichas unidades se puedan reparar.

Sin embargo, compete a la autoridad municipal realizar los trabajos de limpieza en la vía pública, cuya actividad no se ve en la zona centro y aún mucho menos en las colonias más alejadas de la ciudad.

Consecuencias del abandono

Mientras se buscan posibles reparaciones y soluciones a estos automóviles y camionetas o camiones de carga de modelos antiguos descompuestos, la imagen urbana seguirá estando afectada ante residentes y visitantes. Problema que en otras ciudades de Tamaulipas y del país no se ve tan acentuado, en tanto que aquí a las autoridades municipales no les interesa este tema.