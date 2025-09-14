Avanza contaminación en calichera de la PJM

La contaminación en la calichera ubicada en la Ampliación Pedro J. Méndez, a la altura de la calle Veintiuno y colindante con la colonia Balcones de Alcalá, continúa avanzando sin que hasta el momento se registren acciones por parte de las autoridades.

En un recorrido realizado por El Mañana, se constató que el cuerpo de agua se encuentra cada vez más saturado de basura, con desechos sólidos que superan lo observado hace apenas un par de meses.

El agua, además de presentar un aspecto turbio y estancado, expide un olor fétido que resulta insoportable para los vecinos del sector.

Residentes señalan que parte de la problemática se debe a que personas de colonias cercanas ingresan para arrojar basura, incluso en camionetas y camiones, lo que ha llevado a los habitantes a improvisar bardas con alambre de púas u otros materiales para intentar limitar el acceso.

A pesar de los esfuerzos de algunos colonos, quienes en ocasiones se ven obligados a limpiar manualmente parte del área, la situación persiste y empeora con el paso del tiempo.

La presencia de vida acuática en este cuerpo de agua es nula según los residentes del sector, a diferencia de otras calicheras del municipio donde aún existe fauna o se utilizan con fines recreativos.

Vecinos lamentan que hasta la fecha ninguna autoridad de medio ambiente haya acudido a revisar o aplicar medidas de control, lo que mantiene a la calichera en estado de abandono y con riesgo de convertirse en un foco mayor de insalubridad.