Reynosa, ciudad que más contamina en Tamaulipas

Un diagnóstico reciente del programa ProAire Tamaulipas reveló un deterioro sensible en la calidad del aire en varios municipios del estado, incluido Reynosa, donde las concentraciones de contaminantes podrían tener efectos negativos en la salud pública.

En este contexto, Reynosa es uno de los principales municipios en el Estado donde se genera la mayor cantidad de contaminantes a la atmósfera.

Las autoridades llaman a implementar acciones concretas para reducir emisiones y prevenir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Además de realizar un programa que informe a la población y de indicaciones a las fuentes generadoras de emisiones, así como a las personas que están expuestas a estas concentraciones, y se les informe que acciones se requieren realizar para minimizar el impacto a la salud.

Asimismo informa que estos contaminantes (material particulado) pueden ocasionar efectos adversos en la salud de la población, que van desde irritación de ojos, cefaleas, dolor de garganta, hasta incrementos en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón, revela un diagnóstico de ProAire con vigencia al 2027.

¿De dónde viene la contaminación?

En Reynosa se genera PM10 y PM2.5, principalmente proveniente de caminos pavimentados y no pavimentados, así como de la labranza agrícola. Además se constituye como el principal emisor de contaminantes atmosféricos en el estado de Tamaulipas, contribuye con 7.3% y 7% de partículas PM10 y PM2.5, respectivamente; 11% de óxidos de nitrógeno (NOx); 24% de monóxido de carbono (CO); 7% de compuestos orgánicos volátiles (COV); y 8% de amoniaco (NH3).·

También destaca el aporte de NOx, CO y COV generados por vehículos automotores. Sobresale el sector de industria de plástico y hule por emisiones de COV; mientras que emisiones domésticas, ganaderas y aplicación de fertilizantes generan NH3, agrega el diagnóstico.