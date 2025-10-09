Restablecen filtros sanitarios; evitarán nuevos contagios

Autoridades educativas, principalmente de nivel preescolar, han implementado nuevamente los filtros sanitarios durante el ingreso al plantel, esto luego de que fueran detectados más de 20 casos del virus boca-manos-pies en el jardín de niños Juan Escutia en el municipio de Reynosa.

Por recomendación de las autoridades de salud, el personal administrativo de dicha institución educativa anunció que diariamente se estarán realizando revisiones a los alumnos antes de permitirles ingresar a las aulas.

Al respecto, Aracely Pérez Rubio, directora del plantel, explicó que dichas acciones se realizan en coordinación con el sector salud.

“Nos dio algunas recomendaciones que estamos siguiendo, como realizar filtros a la entrada para evitar que los niños vengan contagiados y que ingresen a las instalaciones. No es para alarmarnos, es solamente para tomar algunas precauciones y tiene que salir”.

Cabe señalar que este padecimiento es provocado por los enterovirus, especialmente el Coxsackievirus A16 y, en algunos casos, el Enterovirus 71. Se trata de un virus altamente contagioso entre la población menor de seis años, ya que, de acuerdo a personal médico, se puede transmitir a través de la saliva, mucosidad, ampollas, heces o superficies contaminadas, como juguetes y mesas, por lo que invitan al personal docente, principalmente de nivel preescolar, a tomar las medidas necesarias.

A pesar de que no se trata de un virus nuevo, el hecho de que los casos en lo que va del año se hayan duplicado mantiene a las autoridades de salud en alerta, por lo que insistieron en reforzar la higiene personal, el lavado de manos y la desinfección de objetos, además de mantener la vigilancia constante en las escuelas para contener la propagación del contagio. Cabe señalar que no existe vacuna para prevenir el virus de boca, manos y pies.

Suman 44 casos en lo que va de este año





por Antonio Franco chavero

El Mañana / Staff

Durante 2025 se han registrado 44 casos de brotes de la enfermedad mano-pie-boca (EMPB) en el Estado de Tamaulipas,, prácticamente e doble de los reportados durante 2024, informó la Secretaría de Salud de la administración estatal.

La dependencia estatal destacó que este incremento refleja una mayor circulación del virus, asociada a factores ambientales como la humedad y la convivencia en espacios cerrados especialmente en guarderías y planteles escolares.

Informó que la EMPB es causada principalmente por los virus Coxsackie A16 y enterovirus 71, afectando sobre todo a niños menores de edad.

La enfermedad se caracteriza por fiebre, lesiones vesiculares en boca, manos, pies o glúteos, asi como malestar general.

Aunque es altamente contagiosa, no se ha documentado mortalidad significativa en los brotes recientes suele ser una infección autolimitada, agregó la dependencia.

Acciones de prevención:

Recordó la Secretaria de Salud que emitió un Aviso Epidemiológico dirigido a directivos d escuelas y guarderías donde se establecen medidas clave:

1.- Notificación inmediata de casos sospechosos al Centro o Distrito de Salud

2.- Aislamiento de los menores enfermos por al menos 7 días desde el inicio de los síntomas o hasta la desaparición de lesiones.

3.- Refuerzo de la higiene, incluyendo lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, ventilación de espacios y desinfección diaria de superficies y juguetes.

Comunicación de riesgos a padres de familia, maestros y personal educativo, con capacitación para la detección temprana de los casos.

Coordinación interinstitucional entre las direcciones escolares y la autoridad de salud para garantizar la estrecha vigilancia.

EL titular de la Secretaria de Salud destacó que aunque Tamaulipas no se encuentra en Alerta Epidemiológica, la prevención y colaboración comunitaria son fundamentales para contener la propagación.