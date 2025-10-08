Investigan brote del Contagio de EMPB

Ocho son los casos confirmados de la Enfermedad Mano-Pie-Boca (EMPB) que tiene reportados hasta el momento la dirección de Salud Bienestar Distrito IV Reynosa y en el caso del Jardín de Niños Juan Escutia se enviará personal de Epidemiología a verificar los casos que ahí se mencionan por parte de sus directivos.

"De los ocho casos que tenemos ya confirmados, estos corresponden a escuelas primarias como la Felipe Carrillo Puerto, la Castillo Castillo, la Lucio Blanco y la Hiztaccihuatl. No se duda que pueda haber algún caso más en una primaria particular, por lo que estaremos atentos a ello", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de la institución médico oficial.

"En el caso de los que se mencionan surgieron en el Jardín de Niños Juan Escutia de la colonia Benito Juárez Tres, vamos a enviar a personal del área de Epidemiología a realizar las revisiones correspondientes", añadió.

"No dudamos que puedan ser verdad los casos de los que ahí se habla, pero necesitamos ver si el diagnóstico es el correcto, por lo que hoy mismo -ayer miércoles-, enviaremos médicos a esa escuela de pre escolar", señaló.

Recomendó se instalen filtros sanitarios en las escuelas ya sean jardines de niños o primarias a efecto de detectar a tiempo casos de fiebre sobre todo así como granitos en la piel y dolor de garganta en alumnos para que se tomen las medidas pertinentes.

Consideró Villarreal Cantú que una medida para frenar los contagios consiste en limpiar con agua y jabón las instalaciones, aulas de clase y demás así como también el lavado de manos frecuente entre educandos así como el aislamiento de aquellos que estén presentando los síntomas del virus Coxsackie.



