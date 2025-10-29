Sigue alto riesgo de contagio del virus mano-pie-boca en escuelas

Aunque en la última semana se ha registrado una disminución de casos del virus mano-pie-boca entre menores de edad en la ciudad, médicos advierten que el riesgo de contagio sigue latente y exhortan a los padres de familia a no enviar a clases a los niños recién recuperados.

La doctora Kimberly González Villasana, de la Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, explicó que este virus, altamente contagioso, puede permanecer activo en el cuerpo entre una y tres semanas, incluso después de que los síntomas visibles desaparecen.

"Este virus puede durar en nuestro cuerpo más de diez días; los niños se recuperan, pero el organismo aún lo alberga. Además, puede repetirse el contagio más de una vez", advirtió González Villasana.

Higiene y desinfección, claves para cortar la cadena de contagios

La especialista destacó la importancia de mantener hábitos de higiene constantes tanto en casa como en las escuelas.

"Aunque las costras desaparezcan, el virus puede transmitirse por medio de la saliva. Por eso es esencial lavarse bien las manos, limpiar superficies y desinfectar juguetes o áreas comunes", detalló.

Asimismo, pidió a padres y docentes supervisar cualquier signo de recaída y actuar de inmediato:

"Si los niños vuelven a presentar síntomas, deben quedarse en casa y evitar asistir a clases hasta tener el alta médica."

Refuerzo inmunológico: la mejor prevención

González Villasana subrayó que un esquema de vacunación completo, una dieta balanceada y el consumo de vitamina C son fundamentales para fortalecer las defensas de los menores y reducir el riesgo de reinfección.

"Una buena alimentación y el cuidado diario son las mejores herramientas para que los niños no vuelvan a enfermar", enfatizó.







