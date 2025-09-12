Considera Infonavit a CMIC para viviendas

Obras federales de construcción como el nuevo Puerto en Matamoros, la carretera a Mante y la edificación de las casas del Programa Bienestar, traerán a la región una gran derrama económica. Además de beneficios en cuanto a la movilidad y la conectividad, así como la generación de empleos, así lo refirió Roberto Avilez Arizpe, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa. Destacó que la CMIC fue considerada por parte de INFONAVIT para este proyecto de vivienda en Reynosa, dentro del nuevo proyecto gubernamental, a través del Programa Bienestar. En el caso de INFONAVIT se está acercando a dos cámaras en esa área, son la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la CANADEVI, en este tanto pues si se nos está tomando en cuenta", expresó Avilez. Destacó la importancia de que sean empresas locales las encargadas de construir las obras en la región, dijo además de que se logra fortalecer la economía local, el tema de las garantías también se simplifica. Indicó que se requiere más presupuesto para el tema de obras, ya que el que llega no es suficiente; "Requerimos de esas aportaciones tanto estatales como federales, sabemos que este año viene un poquito más de obra estatal, que eso reforzará el trabajo que está haciendo el municipio y bueno también pedimos el apoyo de esos fondos federales, necesitamos más puentes y más soluciones viales".