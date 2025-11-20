Provocan incendio en casa vieja y abandonada

En nido de malvivientes se ha convertido una construcción -casa habitación- vieja y abandonada que se encuentra frente a la Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano de la colonia Ribereña.

Por tal motivo, se está pidiendo a alguna autoridad local para que se exija al dueño de la misma que por lo menos cerque el lugar que no cuenta con puertas ni ventanas, para evitar que algunos individuos entren y hasta provoquen incendios como el que ocurrió precisamente ayer miércoles.

Encendieron algo en uno de los cuartos al grado de que tuvieron que llamar a los bomberos para que acudieran a sofocarlo para evitar que pudiera llegar a casas vecinas.

La construcción está ubicada en avenida Juan B. Tijerina entre calles Manuel Altamirano y Epigmenio García en el mencionado asentamiento humano.

Algunos vecinos consideran que es tiempo de que alguien intervenga para evitar que el lugar siga siendo visitado por teporocchos y sujetos sin oficio ni beneficio.

Además, por la cercanía de la escuela primaria en mención, el lugar se torna aún más riesgoso para los educandos que reciben su enseñanza en ese plantel.

Lo que fue una vivienda y que desde hace varios años está deshabitada y en el olvido, hoy en día por las noches luce tétrica y representa un peligro para personas que pasan por ahí a pie tanto de día como de noche.