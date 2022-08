Eliminar consultorios en farmacias, un error

"No es el esquema que se debe seguir, la función que tienen los médicos dentro de una farmacia o de cualquier lugar es muy importante y valorada por la comunidad" Estela Moreno, Consejo empresarial de turismo médico

PERMISOS

Al firmar que su operación está respaldada con permisos sanitarios y de títulos profesionales, a los que todos los días recurren las personas como una alternativa.

Sobre todo cuando al llegar a los centros de salud pública el paciente se encuentra con que no hay citas.

La presidente local del gremio, Estela Moreno, indicó: "No es el esquema que se debe seguir; la función que tienen los médicos dentro de una farmacia o de cualquier lugar es muy importante y valorada por la comunidad. El decir que se tienen que ir y generalizarlos es algo que no se debe hacer, que no apoyaremos, estos doctores brindan la atención que las personas no encuentran en un centro de salud".

La eliminación de consultorios médicos dentro de las farmacias fue un tema expuesto recientemente por el subsecretario de Salud a nivel federal Hugo López Gatell, quien dijo el modelo no resuelve problemas de Salud importantes, además de volverse un engaño, ya que el interés principal es la venta de medicamentos .

Por ello que la titular del Turismo Médico en Reynosa recordó la importancia de estos doctores en los primeros meses de pandemia por Covid-19. "Si están ahí es porque son médicos con cédula profesional para ejercer la medicina, que cuentan con permisos federales de salud, que han demostrado preocupación por los ciudadanos, sobre todo en esta pandemia que estuvieron arriesgándose ofreciendo consultas".

En Reynosa operan diversos consultorios adjuntos a farmacias, sobre todo en el área cercana al puente internacional Reynosa-Hidalgo, con costos accesibles de menos de 100 pesos la consulta.

Pero también están dentro de las colonias, y bulevares comerciales, e incluso EL MAÑANA ha constatado las filas que se generan de pacientes en la espera de atención. "El impacto de eliminarlos sería muy grave para la población, quizá no para el turismo médico porque hemos detectado que la población foránea llega a las farmacias para surtir su receta y cuando requiere atención se dirige a una clínica aparte, por lo que estarían afectando desafortunadamente a las personas de bajos recursos que requieren a ellos porque las instituciones de salud pública no tienen atenciones próximas", concluyó Moreno.