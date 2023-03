Conserva medalla ´Lázaro Cárdenas´

Hoy, después de 45 años, Sevilla Peña sigue recordando mucho cariño y emoción aquella ceremonia en que obtuvo la única medalla de oro con la efigie de Lázaro Cárdenas que ha entregado Petróleos Mexicanos.

"Recuerdo con mucho ánimo y alegría ese día, cuando recibí la medalla de oro puro y mi diploma como ganador; el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Lázaro Cárdenas, me felicitó y me dijo discretamente: ´,Cuánto quieres por la medalla?, ponle precio, yo te la compro´. Y yo le respondí que no, que no la vendía y me la traía a Reynosa", dijo emocionado al recordar la anécdota.

En la exhibición que realiza Petróleos Mexicanos con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Casino Petrolero se exhibe la medalla y el diploma ganado por Adolfo Sevilla Peña, quien personalmente la presenta a los visitantes.