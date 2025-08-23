Advierten gran sacrificio por los gastos escolares

Un verdadero sacrificio será sin duda alguna para muchos padres y madres de familia el sacar adelante los crecientes gastos por la compra de útiles escolares y demás que necesitarán sus hijos para ingresar a las escuelas.

"Ante la carestía de los mencionados artículos, una buena opción sería recurrir a un intercambio solidario de uniformes para quienes ya no los utilicen por haber pasado a otro grado o a otro nivel educativo, si están en buenas condiciones. E incluso podrían donarse a quienes no estén en condiciones de comprarlos", dijo Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la UNPF Reynosa.

De igual manera está otra alternativa, si se trata de ahorrarnos dinero en los útiles escolares, como por ejemplo, re utilizar los cuadernos cuyas hojas no fueron usadas en el ciclo anterior.

Lo que pueda economizarse el papá o la mamá en ese sentido, seguramente será bienvenido para ellos y tal vez con esas prácticas puedan evitarse el tener que recurrir a una casa de empeño para conseguir recursos.

Lo que sí es un hecho es que los útiles escolares incluyendo uniformes y calzado, han incrementado sus precios en los últimos años y pues eso lo resienten todos los padres de familia que tienen hijos estudiando en los diferentes niveles educativos, terminó diciendo el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en esta fronteriza ciudad.