Emiten recomendaciones ante las altas temperaturas

Durante las últimas semanas la ola de calor registrada en la ciudad de Reynosa ha ocasionado temperaturas con sensación de hasta 43 grados centígrados, hecho que vuelve vulnerable a ciertos sectores de la población a sufrir el conocido golpe de calor, entre ellos se encuentran adultos mayores y niños.

Tomando en cuenta estas condiciones climatológicas, expertos en áreas médicas recomiendan a los padres de familia tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, a fin de lograr identificar los síntomas en los pequeños y evitar así complicaciones graves en su salud.

"Sabemos que los golpes de calor llegan a preocuparnos más en los niños y en el adulto mayor, porque sabemos que es un sector de la población que esta más susceptible a padecer este tipo de problemas, principalmente en los niños hay que tener mucho cuidado de exponerlos a altas temperaturas pues sabemos que últimamente las altas temperaturas han estado muy extremas" expresó, Kimberly Sahori González Médico de la Cruz Roja.

Dijo es importante mantenerse atentos a los datos de alerta, como son irritabilidad en la piel, fiebre convulsiones, sed intensiva, y dificultad respiratoria.

Para evitar este tipo de situaciones se recomienda llevar consigo siempre agua potable para mantener a los menores hidratados constantemente, en caso de salir al exterior procurar que se encuentren en áreas ventiladas.

En caso de que se presente un golpe de calor, se debe llevar al menor a un lugar fresco, si se registrar una convulsión, debe guardar la calma, proteger su cabeza además de observar los detalles que presente y de inmediato llevarlo a recibir atención medica, es importante evitar bañarlo con agua fría ya que esto podría llegar a ser contraproducente para su salud.