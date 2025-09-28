Alertan de riesgos a causa de lluvias e inundaciones

Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas continúa adelante con su campaña permanente de información, orientación y prevención en esta temporada de lluvias y huracanes, para proteger y salvaguardar la vida de todas las personas.

Entre las principales recomendaciones dirigidas a los conductores, les recomendó no introducir su vehículo en áreas inundadas, ya que de lo contrario las unidades motrices pueden ser arrastradas por el agua.

Le pidió también a los automovilistas que en esta temporada de lluvias y huracanes eviten cruzar los arroyos, ríos o calles con corriente de agua", ya que de no hacerlo estarían en grave peligro los propios conductores y sus acompañantes.

Estas recomendaciones son para contribuir a proteger y salvaguardar la vida de los tamaulipecos, agregó la Coordinación de Protección Civil Tamaulipas a cargo de Luis Gerardo Gonzalez.

De igual manera se indicó que es muy importante el uso del cinturón de seguridad, por lo que se hizo la exhortación a todos los conductores, ya sean automovilistas particulares, choferes del servicio de carga o choferes, concesionarios y permisionarios de autobuses del servicio público de pasajeros, para que extremen las precauciones.

Mientras, comerciantes y prestadores de servicios están haciendo un llamado a las autoridades locales de Protección Civil y Bomberos para alertar a la población, en este caso a los conductores y demás, acerca del peligroso desagüe ubicado en la esquina de las calles Tamaulipas y Guadalajara, con el bulevar Morelos.