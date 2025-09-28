Alertan de riesgos a causa de lluvias e inundaciones

Alertan de riesgos a causa de lluvias e inundacionesExhortan a los automovilistas evitar cruzar los arroyos, ríos o calles con corriente de agua
Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas continúa adelante con su campaña permanente de información, orientación y prevención en esta temporada de lluvias y huracanes, para proteger y salvaguardar la vida de todas las personas.
Entre las principales recomendaciones dirigidas a los conductores, les recomendó no introducir su vehículo en áreas inundadas, ya que de lo contrario las unidades motrices pueden ser arrastradas por el agua.
Le pidió también a los automovilistas que en esta temporada de lluvias y huracanes eviten cruzar los arroyos, ríos o calles con corriente de agua", ya que de no hacerlo estarían en grave peligro los propios conductores y sus acompañantes.
Estas recomendaciones son para contribuir a proteger y salvaguardar la vida de los tamaulipecos, agregó la Coordinación de Protección Civil Tamaulipas a cargo de Luis Gerardo Gonzalez.
De igual manera se indicó que es muy importante el uso del cinturón de seguridad, por lo que se hizo la exhortación a todos los conductores, ya sean automovilistas particulares, choferes del servicio de carga o choferes, concesionarios y permisionarios de autobuses del servicio público de pasajeros, para que extremen las precauciones.
Mientras, comerciantes y prestadores de servicios están haciendo un llamado a las autoridades locales de Protección Civil y Bomberos para alertar a la población, en este caso a los conductores y demás, acerca del peligroso desagüe ubicado en la esquina de las calles Tamaulipas y Guadalajara, con el bulevar Morelos.
Esto se debe a que cada vez que llueve sobre todo cuando hay lluvias atípicas y torrenciales, como las registradas el día 28 de marzo pasado, que inundaron toda ciudad, los automovilistas corren grave peligro cuando cruzan estas calles, ya que por la corriente sus unidades son arrastradas con dirección hacia el bulevar Morelos, poniendo en riesgo su seguridad e integridad física.