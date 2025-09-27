Eligen a tres consejeros estatales en PAN local

Solamente tres consejeros estatales fueron elegidos para representar al PAN de Reynosa en la asamblea estatal a celebrarse el cinco de octubre en ciudad Victoria.

Lo anterior se desprende de la información proporcionada por Juana Alicia Sánchez Jiménez, delegada de Acción Nacional a nivel local.

"Lo que pasó es que al final de cuentas solamente fueron tres los militantes del partido los que se registraron y por tanto, los asistentes a la asamblea celebrada el sábado pasado en la sede de la CANACO Reynosa de la colonia Vicente Guerrero, votaron por ellos para ser consejeros estatales", dijo la dirigente del blanquiazul.

El evento se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y fueron 170 las personas que acudieron para emitir su voto. Los electos fueron Dulce Adriana Rocha Sobreviva, Julián Muñoz Cervantes y Antonio Matías Cruz Vergara.

Ellos participarán en la asamblea estatal del Partido Acción Nacional en la que se elegirá a los consejeros nacionales.

El evento tendrá lugar en la capital del estado, ciudad Victoria el día cinco de octubre, asamblea que presidirá Luis Cantú, quien es presidente estatal del instituto político.

Ahí se elegirá a seis hombres y cinco mujeres que irán a la asamblea nacional en su momento.



