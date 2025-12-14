Pirotecnia y frío ponen en riesgo a mascotas

Durante la temporada decembrina, el uso de pirotecnia y el descenso de las temperaturas representan un serio riesgo para perros y gatos, así como para otros sectores vulnerables de la población.

Así lo señaló Mercedes Martínez, representante de la CRA (Comunidades de Rescatistas, Animalistas Independientes), quien hizo un llamado a la conciencia social para evitar accidentes y sufrimiento innecesario.

Martínez explicó que los animales reaccionan de manera negativa ante las explosiones de cohetes y fuegos artificiales, situación que se agrava a partir de las festividades del Día de la Virgen y se intensifica durante Navidad y Año Nuevo.

Mercedes Martínez, representante de la CRA (Comunidades de Rescatistas, Animalistas Independientes).

"Actualmente existen opciones en veterinarias, como el CDS, es una clase de sedante controlado para calmar a los perros, así como protectores auditivos especiales que ya se están comercializando y pueden encontrarse incluso por internet", señaló.

Sin embargo, destacó que la mejor recomendación sigue siendo evitar el uso de pirotecnia, ya que no solo afecta a los animales, sino también a personas con discapacidad, como niños con autismo u otros síndromes, quienes pueden sufrir crisis ante los estruendos.

En cuanto a cifras, la representante de CRAI informó que el año pasado se registraron 35 casos de animales atropellados relacionados con estas fechas, mientras que en lo que va del presente año ya se contabilizan tres casos.

Además, alertó sobre una situación frecuente en temporada invernal: los gatos, buscando refugio del frío, se esconden en los motores de los vehículos. "Muchas personas no revisan sus carros antes de salir, y los gatitos caen cuando el vehículo está en movimiento.

Por eso vemos gatitos pequeños muertos en los bulevares; es muy importante revisar el motor antes de arrancar", explicó.

Finalmente, Martínez exhortó a la ciudadanía a proteger tanto a las mascotas como a los animales en situación de calle durante las bajas temperaturas, recomendando colocar cajas de cartón forradas con plástico como refugios improvisados.

"Es fundamental resguardar a los animales, mantenerlos en un lugar seguro, incluso en jaulas si es necesario, y evitar la pirotecnia. Todos corremos peligro, tanto los seres humanos como los animales. Ojalá este año se logre reducir el número de accidentes", concluyó.