Ponen en Marcha cruzada de ´Conoce tu Corazón´

Con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular, la Cruz Roja Mexicana delegación Reynosa pondrá en marcha la campaña "Conoce tu corazón", un programa de evaluación médica integral dirigido principalmente a personas mayores de 40 años con factores de riesgo como obesidad, diabetes o hipertensión.

En entrevista, Julio Barajas, coordinador de Comunicación de la Cruz Roja en Reynosa, informó que esta campaña ofrece un paquete completo de estudios y consulta médica por un costo accesible de 450 pesos, lo que representa un ahorro considerable en comparación con instituciones públicas y privadas, donde estos mismos servicios pueden superar los 2 mil pesos.

"El paquete incluye una consulta médica, exámenes de laboratorio para medir niveles de colesterol, glucosa y triglicéridos, además de un electrocardiograma que será revisado directamente por el médico. Es un combo muy completo, especialmente pensado para personas con factores de riesgo", explicó.

La jornada médica se realizará el próximo 24 de enero, a partir de las 7:00 de la mañana, en las instalaciones de la Cruz Roja Reynosa. Barajas detalló que las personas interesadas pueden acudir desde ahora a realizar su pago o incluso abonar al estudio, para presentarse el día indicado y recibir todas las evaluaciones.

Destacó que el bajo costo del paquete responde a un esfuerzo institucional por acercar servicios de prevención a la población. "Hicimos comparaciones de precios en hospitales privados y otras instituciones públicas, y el costo es mucho más alto. Aquí, con 450 pesos, se tiene acceso a estudios que realmente pueden marcar la diferencia en la salud de una persona", subrayó.

Finalmente, el coordinador hizo un llamado a la conciencia sobre la importancia de la prevención. "Muchas personas pueden ser hipertensas o tener problemas cardíacos y no saberlo, porque no se revisan periódicamente. A veces se detecta hasta que ya hubo un daño grave, como un derrame cerebral. Por eso es fundamental conocer cómo estamos y actuar a tiempo".

La invitación está abierta no solo para habitantes de Reynosa, sino también para comunidades cercanas como Díaz Ordaz, ejidos de la carretera a San Fernando y rumbo a Matamoros, así como para personas que cruzan desde Estados Unidos para recibir servicios médicos.

"Conocer tu cuerpo y, sobre todo, tu corazón, es clave. Es la máquina principal de todo el organismo", concluyó Barajas.



