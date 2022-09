Wayo Roux Calzada y la música rocanrolera de Reynosa

Para abrir el Club Alaska por la calle Ocampo en enero de 1969, fueron a contratar a José Luis y los Maloos a la ciudad de Matamoros, donde había surgido como grupo musical. Al principio el lugar estaba abierto al público de 7 de la tarde a 4 de la mañana, de martes a domingo. En un determinado momento trataron de poner entre semana un restaurante en el local, pero no les funcionó, debido a que tenían mover las mesas, para cuando empezara el espectáculo de la noche.

-Tercera Parte-

El horario quedó establecido desde un principio, de sábado a domingo. Los jueves se rentaba en algunas ocasiones para eventos sociales, como quinceañeras. Originalmente el escenario de la banda se encontraba en el lado derecho de la entrada. Después se construyó un balcón desde donde entretenía el grupo. El acceso al club requería un "cover" o cobro de 5 dólares. La asistencia de los viernes generalmente provenía del lado americano, mientras que la del sábado era concurrida por la gente de Reynosa.

Durante los inicios del legendario grupo ZZ Top se echaron un palomazo en el Club Alaska de la Zona Rosa de Reynosa.

Plastic Heavies

Wayo no se dilató en formar a los Plastic Heavies con Mario Martínez en el teclado, David Garza en el bajo, Oscar "El Naja" Sánchez Nájera en la batería y Antulio Monfort en la guitarra. Este último provenía de Monterrey y había tocado con grupos en el Eddie´s, en la esquina de la calle Aldama y la Calzada del Puente Internacional (Virreyes). El nombre de "Plástico Pesado" se lo acuñó un locutor de radio, conocido de Wayo como Jay West.

El repertorio que amenizaba el grupo era ejecutado en el equipo que tenía el club y era intercalado con música presentada por un DJ. Fue en ese tiempo de los Plastic, nos cuenta Wayo, que se presentaron en el Alaska varios grupos del país vecino.

Uno de los grupos más populares del Valle de Texas fueron los Play Boys of Edinburg, quienes se presentaron en el Alaska de Reynosa. Esta banda de muchachos americanos, originarios de McAllen, Texas tocaban desde mediados de los años 1960 y abreviaron el nombre de su grupo al de POE en la psicodelia de los años 1970 y 1971.

Otro de los grupos de rock fue la banda ZZ Top, formada en Houston en 1969, vino a promocionarse en el valle de Texas y cruza el Puente Internacional a Reynosa, echándose un palomazo en el Club Alaska. También se presentaron en este lugar la prolífica banda de rock "Grass Roots", formada en Los Ángeles a mediados de la década de 1960.

Fue en la época de su grupo los Plastic Heavies que estuvo este grupo en Reynosa, donde tocaron la famosa rola "Midnight Confessions", recuerda Wayo. Con los "Grass Roots" participó un gran número de músicos virtuosos durante la larga vida del grupo; fue una de las primeras bandas estadounidenses de rock en incluir instrumentos de viento en sus actuaciones.

La División del Norte

En el año de 1971, Wayo Roux pasaría de nuevo por una cadena de eventos relacionados con la influencia del rocanrol en México. Wayo se había desarrollado principalmente como vocalista con las bandas que había participado hasta entonces. Le toca vivir una época musical muy dinámica, bastante popular entre la juventud. Ya establecido en el Alaska, es cuando surge con el nuevo grupo conocido como La División del Norte. A este grupo le incluyó una trompeta y un saxofón.

Sus integrantes fueron Raúl Fong en la batería, David Garza (q.e.p.d.) en el bajo, Esteban Aguilar en los teclados, Pepe Ramos(q.e.p.d.) en la trompeta, Raúl Sauceda en el saxofón, Ángel "Angelillo" Olvera (q.e.p.d.) en la guitarra y Wayo como vocalista, todos formados musicalmente en Reynosa, a excepción del tecladista que era de Tampico.

Fue entonces que su amigo José Luis del Río en la Ciudad de México, promotor de artistas y relacionado con la disquera Polydor, le informó sobre un festival de rock. Wayo en ese momento no entendió lo que implicaba ese espectáculo que se llevaría a cabo en septiembre, pero percibía que era una cosa grande. Su camarada le explicó que para participar se requería contar con un repertorio ya grabado en discos y además de que las letras de las piezas debían estar en inglés.

Su amigo le recalcó que la disquera no le iba a proporcionar dinero para que llevara a sus músicos a grabar al estudio en la ciudad de México. Le sugirió que grabara en la frontera, en McAllen, Texas, y enviara el demo a México, donde imprimirían el acetato para su venta.

Aquí se le presentó la oportunidad de desarrollarse como compositor y con un conocimiento empírico de la música logra crear un número de rolas de su inspiración. Como todo rocanrolero de esa época fue primero versátil para crear covers de piezas populares del país vecino para sus grupos. Pero para entonces la nueva tendencia de la psicodelia, conocida como Onda Chicana en México, pedía crear piezas musicales originales en inglés.

Al no contar con una educación musical formal, una de las tradiciones del rock era tararear la melodía al grupo. La banda practicaba el lunes o martes. La tonada y la letra iba de la mano, por lo que el tecladista, el bajo, el guitarrista y el resto de los músicos aportaban a la pieza. Recuerda Wayo, que en la pieza "Baby Don´t Let Me" empezó con el ritmo del bajo. Fue de gran valor para La División del Norte, integrantes como José "Pepe" Francisco Ramos Reynoso, trompetista y arreglista, quien venía de una familia letrada en música.

Cuenta Wayo sobre la composición en inglés de la rola "It´s A New Day", para lo cual se instaló en el Hotel Roadway Inn de McAllen, enfrente de La Plaza Mall. Ahí, le pidió a una amiga estadounidense lo apoyara con la letra de su segunda composición pues ya traía la tonadita. Además, necesitaba que lo entrenara en la pronunciación y dicción para cuando la presentara ante el público. Su inglés no era perfecto y no quería pasar desazones en el escenario.

Su primera composición "Baby, Don´t Let Me" la compuso en su casa con palabras muy sencillas. Ésta y Soul Lady, una pieza instrumental, fueron las primeras que grabó La División del Norte en McAllen. Jay West, un locutor y fan que seguía al grupo, lo auxilió para rentar un pequeño estudio de grabación en esa ciudad texana. Wayo entregó el demo de la grabación a su amigo José Luis del Río en Monterrey, para que lo llevara a la disquera Polydor en la Ciudad de México.

Su amigo al recibir la grabación le dijo—ya están adentro del festival. El disco sencillo salió en abril o mayo. Wayo recuerda que Félix Garza lo respaldó difundiendo las canciones en su radiodifusora XEOR, en este lado de la frontera, mientras la KRIO las trasmitía en el Valle de Texas. Esta última estación competía con las de Chicago y las de California. Estas dos grabaciones permitieron a La División del Norte que participara en el Festival de Avándaro.

Festival de Avándaro Rock y Ruedas

El 9 de septiembre de 1971, la banda partió de Reynosa en el autobús con sus instrumentos marca Fender, Gibson, trompeta, saxofón, tarolas y baquetas. En el escenario de Avándaro ya estaba esperando una docena de los enormes órganos Hammond, baterías y el bromoso equipo de sonido. En la aduana de Reynosa, Liz Cuellar dio el permiso para que pasaran al interior del país los instrumentos adquiridos en el país vecino por los músicos, recuerda Wayo.

La banda reposó en un hotel en el D.F. el día 10. El día del concierto, 11 de septiembre, los esperan los autobuses en el Monumento a la Revolución. Entre las 10 y las 11 (de la mañana) suben a un autobús que comparten con los integrantes de la banda Bandido. Con ellos viajaban Efrén Olvera y Rafael Sida, quienes fueron parte del grupo de Wayo La Moda en Reynosa.

Después de mediodía llegan a Avándaro donde aprecian la belleza de su lago y hotel. En el lugar ya había bastantes personas y el hotel lo encontraron abarrotado de músicos y periodistas. Estos últimos con su parentela acapararon los cuartos, dejando sin las prometidas habitaciones a los músicos. Los organizadores le dieron preferencia a la prensa para que escribieran bien del festival, aunque esto no sucedió.

Al dirigirse al restaurante, de suerte se encontró con Francis Laboriel. Wayo conocía muy bien a su familia, pues muchas veces los había visitado en la ciudad de México, cuando tocaba con su hermano Abraham y los Profetas. Francis invitó a comer unos excelentes guisos a Wayo y a los integrantes de La División del Norte. Se quedaron sin cuarto donde reposar.