Conmemoran mes rosa con una carrera de 3K

Con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el Hospital General de Zona número 15 del IMSS Reynosa, llevó a cabo la carrera 3K, en la que participaron alrededor de 200 corredores, entre trabajadores del instituto y familias.

Julia Esmeralda Salazar, doctora y una de las organizadoras del evento, destacó que la jornada deportiva tuvo como propósito promover la conciencia y la prevención del cáncer de mama, además de fortalecer la convivencia y el trabajo en equipo.

"Fue un evento muy familiar, esto es un evento conmemorativo, es una fecha muy importante para todas, hacer conciencia de nuestra realidad, de la importancia de esta enfermedad, es hacer un poquito más de ruido para hacer nuevamente conciencia en todas las mujeres de las consecuencias que puede tener padecerlo", dijo.

Hubo primeros tres lugares para varonil y femenil.

La carrera fue organizada con el apoyo de la representación sindical, el cuerpo de enfermería y personal administrativo, quienes contribuyeron para lograr el éxito del evento.

Los participantes tuvieron un refrigerio e hidratación y los ganadores recibieron sus medallas.

Los corredores partieron del seguro social 15, pasaron por el bulevar Hidalgo, -por el puente broncos- y regresaron al punto de salida, a fin de sensibilizar sobre el cáncer de mama, recordando que la detección temprana puede salvar vidas.



