Participa UTTN en el Congreso del STEM

Personal docente de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte participó en el Congreso Nacional de STEM, llevado a cabo el pasado 23 y 24 de octubre en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, donde impartieron la ponencia titulada Innovación Educativa Basada en IA. Estrategias para mejorar el aprendizaje en carreras STEM.

¿Qué se presentó en el congreso?

Lorena Paz Lule y Claudia Edith De La Rosa Bernal, quienes imparten las carreras de Tecnologías de la Información y Mantenimiento Industrial en la UTTN, se encargaron de presentar a los asistentes esta interesante información, la misma que fue el resultado de un estudio a través del cual se buscó determinar el uso de la inteligencia artificial para conocer e identificar el nivel de aprendizaje en los estudiantes.

¿Cuál es la importancia de la transformación digital en la educación?

Un tema que actualmente requiere especial interés por parte de las instituciones educativas es la transformación digital, ya que se enfrentan a grandes retos de integrar de manera efectiva las tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que el uso de la inteligencia artificial (IA) ha demostrado potencial para lograr optimizar la evaluación y personalizar la experiencia educativa, su aplicación en los programas educativos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue siendo limitada por los riesgos que conlleva en cuanto a principios de ética, valores e integridad académica.

¿Qué desafíos enfrentan los docentes en la implementación de IA?

Es por esto que entre los docentes existe una resistencia al cambio tecnológico en el ámbito educativo, hecho que genera en el alumnado una limitante por el uso de las herramientas de la IA, lo cual provoca un descontento y una falta de interés en el aprendizaje de sus materias.