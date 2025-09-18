Lanza unidad UAT Aztlán su calendario académico

Como parte de la preparación de los alumnos que cursan diversas especialidades en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la UAT, ya fue autorizado el calendario de congresos y semanas académicas con las que todas las carreras repasan tópicos de vanguardia mediante la realización de cursos, talleres y exposiciones que les consolidan como estudiantes y futuros profesionistas de excelencia egresados de la máxima casa de estudios.

Dio conocer lo anterior la directora de la institución de educación superior doctora María Cristina Hernández Jiménez, quien informó a EL MAÑANA de Reynosa que uno de los eventos de mayor trascendencia es el Congreso de la carrera de Químicos Farmacobiólogos que se llevará a cabo como todas las actividades en las instalaciones de la unidad, entre el 2 y el 5 de noviembre.

En fechas subsecuentes tendrán lugar las Semanas Académica de Criminología; la de Ingeniería Química; la de Ingeniería Industrial; y la de la licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos.

FERIA DE SALUD

De igual manera, precisó la fuente, que, de forma paralela, el día 14 de noviembre se efectuará la Primera Semana de Salud, bajo la coordinación de la carrera de Enfermería, que por primera vez se está impartiendo en la UAMRA.

Precisamente, en este tema, expresó, la doctora Hernández Jiménez, se espera en esta primera feria de la salud la participación de los más de dos mil alumnos que estudian en ese plantel, donde al igual que sus familias y personas que lo deseen, serán atendidos por los estudiantes pioneros de la carrera de Enfermería que dio inicio apenas en el actual semestre.

De acuerdo con lo anticipado la coordinadora de la carrera de enfermería Doctora Ma. Elvira Rodríguez Escobedo, esta convocando a una importante serie de hospitales y dependencias de salud para que con personal y equipo proporcionen diferentes servicios que van desde revisión de signos vitales, hasta exámenes de laboratorio y demás.

APOYO DEL RECTOR

Sobre el mismo tema de Enfermería, menciona la directora que el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, no ha escatimado esfuerzos ni inversión para dotar a la escuela de todo lo necesario para llevar a buen puerto esta carrera a la que inicialmente se había proyectado inscribir a 60 alumnos, pero que por la alta demanda que supero expectativas amplió su cupo hasta 75 estudiantes que en estos momentos están dedicados en cuerpo y alma al estudio.

Reconoció además la labor de gestión que en todas las carreras que ahí imparten ha impulsado el maestro Ignacio Hernández Rodríguez, Sub secretario General de la UAT en el Norte de Tamaulipas.