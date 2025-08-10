Provoca obra de colector Sanitario largas filas en libramiento Oriente

La construcción del Colector Sanitario Escondida 1, ubicada sobre el Libramiento Oriente entre la carretera Reynosa–Río Bravo y la calle Principal de la colonia La Escondida, continúa generando congestión vehicular debido a que en el tramo en obra se comparte un solo carril para ambos sentidos de circulación.

Automovilistas señalan que los tiempos de espera se prolongan, especialmente en horas pico, y que de manera recurrente se registran choques por alcance. De acuerdo con testigos, la distracción de algunos conductores al utilizar el teléfono celular mientras permanecen en la fila es una de las principales causas de estos incidentes.

Iván Rosas, quien transita a diario por la zona, comentó que estos percances, aunque generalmente no son graves, ocasionan daños a los vehículos y derivan en discusiones entre conductores.

"Varios de esos accidentes ocurren porque la gente está en el teléfono y no se da cuenta que el carro de adelante ya avanzó. No son choques fuertes, pero sí hay daños y muchas peleas por el tráfico", señaló.

Daniel González relató que recientemente fue impactado por alcance mientras se dirigía a su casa por el tramo en construcción.

"A mi camioneta no le pasó nada, pero el carro que me pegó sí tuvo daños. Yo supongo que fue por estar viendo el celular, porque la gente busca distraerse en la fila, ademas que no me supo explicar ni que le paso", manifestó.

Los automovilistas que transitan de forma frecuente por la zona piden que, mientras continúen los trabajos, se apliquen medidas para agilizar el tránsito y prevenir más accidentes.