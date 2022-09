Congelan 24 básicos

Roberto Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercios en Reynosa (Canaco) comentó que se prevé que los niveles actuales de inflación se van a mantener en lo que resta del año.

"Vemos que este esfuerzo que nuevamente anunció el Gobierno Federal, con la intención de disminuir la inflación, que no para, que sigue creciendo de manera preocupante; pues esperemos que este esfuerzo, más que lograr disminuir los niveles de inflación, sea contención, para que no siga aumentando, que no para, sigue creciendo de manera preocupante ", dijo.