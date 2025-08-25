Rechazan ´parchen´ ´obras´ del drenaje

Residentes aseguran que la solución temporal no resistirá las lluvias y piden pavimentación completa.

La colonia Las Fuentes enfrenta un conflicto entre vecinos y autoridades debido a las obras de drenaje realizadas en la calle Circuito Independencia, por lo cual la calle Río Bravo prevalece cerrada por igual.

Aunque las autoridades municipales planean aplicar parches, los residentes consideran que esta medida no solucionará los problemas de manera duradera.

Luis Castro, vecino del sector, explicó: "Es más lo que está destruido que lo que van a parchar."

Los vecinos señalan que el agua durante las lluvias podría arruinar cualquier parche en poco tiempo. Incluso, en su oposición a la obra, retuvieron la herramienta al personal encargado para impedir que avanzaran los trabajos.

Los residentes exigen una solución permanente, como la pavimentación completa del área afectada. Luis Castro afirmó: "El objetivo es que dejen bien la calle, que pavimenten bien."

La preocupación aumenta con el próximo regreso a clases de la Secundaria 60. Se espera que si la obra no concluye a tiempo, se generara una gran congestión vehicular debido a las zonas aún deshabilitadas, dificultando el acceso de los padres de familia que dejan a sus hijos.

Aunque los parches aún no se han realizado, la idea de implementarlos ha generado malestar entre los vecinos, quienes buscan que las autoridades y el ingeniero a cargo consideren alternativas más duraderas para garantizar seguridad y accesibilidad.