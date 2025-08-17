Aumenta precio de verduras

E

n la Central de Abastos de Reynosa, comerciantes reportan un incremento en el precio del chile jalapeño, una de las verduras más demandadas en los hogares y negocios de la ciudad.

De acuerdo con los vendedores, el kilo de jalapeño, que hace unas semanas rondaba los 18 a 20 pesos, actualmente alcanza precios de entre 28 y 32 pesos, dependiendo de la calidad del producto.

Luis Rodríguez, comerciante en la central, explicó que las condiciones climáticas son el principal factor detrás de esta variación. "Cuando cae la lluvia, se afecta mucho la cosecha; ahí es cuando se nos viene el aumento porque baja la producción", señaló. Recordó además que hace tres años el precio llegó a subir todavía más, situación que también impactó directamente a consumidores y negocios pequeños.

El jalapeño es de los productos con mayor rotación en el mercado y uno de los más utilizados en la cocina diaria, especialmente para preparar salsas, guisos y acompañar alimentos. Sin embargo, el alza ha comenzado a modificar los hábitos de compra de algunos clientes, quienes reducen la cantidad adquirida o buscan alternativas más económicas, como el chile serrano.

Los comerciantes confían en que, con el avance de la temporada, los precios puedan estabilizarse. Mientras tanto, el jalapeño se mantiene como uno de los artículos de mayor impacto en el bolsillo de los consumidores.