Las renuncias de jueces si afectarán al Poder Judicial

Ante las inexplicables renuncias de jueces y ministras al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, El Mañana realizó una encuesta entre sus lectores digitales para saber si dichas renuncias afectarán o no el desempeño del PJT. Hasta este sábado, el 75 por ciento de las personas encuestadas afirmaron que si afectará.

La pregunta clara y concisa que se les planteó a los ciudadanos es crees que las renuncias de jueces afectan la confianza en el Poder Judicial?

El 75 por ciento por ciento de las personas encuestadas dijeron que definitivamente sí afectarán las renuncias.

Por su parte el 25 por ciento de los encuestados consideró que las renuncias no afectarán el desempeño del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

La toma de protesta de los jueces y magistrados electos será el día 30 de septiembre próximo.

Una de estas renuncias más reciente es la presentó Jesús Terán Martínez, quien había sido elegido Juez de Primera Instancia en Materia Laboral para la V Región Judicial, con sede en Reynosa.





SUBSTITUTO

El Congreso del Estado designó como substituto a Juan Jesús Anaya Fernández, quien de acuerdo al H. Congreso del Estado de Tamaulipas cumple con los requisitos legales y profesionales necesarios para desempeñar esta función.

Según los legisladores, esto le permitirá fortalecer el nuevo sistema de justicia laboral, promoviendo procesos más ágiles, imparciales y accesibles para los trabajadores y empleadores de Tamaulipas.

Apenas el 11 de septiembre pasado, la Diputación Permanente del Congreso Local aprobó el acuerdo mediante los cuales se resolvieron las renuncias voluntarias presentadas por juezas y jueces de primera instancia en distintos distritos judiciales de la entidad, designando sustitutos.

Las personas que presentaron su renuncia al cargo son las siguientes: Ivonne Gonzalez Salinas electa como jueza de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito JudicialII, en Nuevo Laredo

Anabel Almazán Botello, electa como Jueza de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial II, en Altamira.

Yaritza Adziry Bonilla Molina, electa como Jueza de Primera Instancia en Materia Mixtos Civil y Familiar en el Distrito Judicial VII, El Mante, y Javier Colunga Reséndez, electo como Juez de Primera Instancia en Materia Civil en el distrito Judicial IV, en Matamoros.

De acuerdo con el H. Congreso local, en apego a los principios de legalidad, definitividad, firmeza de los resultados electorales y paridad, designó como sustitutas a las personas siguientes como sustitutas y sustitutos los respectivos cargos: en sustitución de Ivonne Gonzalez Salinas, Alán Fernando Rubio Rodríguez. En sustitución de Anabel Almazán Botello, Luis Adrián Santa María Arista.