Previenen a los alumnos sobre peligros de droga

Pláticas para prevenir el consumo de algún tipo de droga entre estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 83 Santiago Salinas González así como también para detectar algún problema de depresión que los pueda llevar el día de mañana a tomar la fatal determinación del suicidio, se impartirán los días lunes y martes de la próxima semana.'

Ya estamos listos para recibir a profesionistas de la Secretaría de Salud que se encargarán de impartir las conferencias tanto a estudiantes, madres y padres de familia así como a docentes, sobre los temas en cuestión. - Marco Aurelio Alejandro Ríos, director del plantel.

"Serán conferencias enfocadas concretamente al alumnado a fin de sensibilizarlos sobre los perjuicios que genera el uso de las drogas, pero también se darán a madres y padres de familia para que estén muy al pendiente del comportamiento de sus hijos e hijas a fin de detectar a tiempo alguna inclinación a ese tipo de vicios", dijo Marco Aurelio Alejandro Ríos, director de la institución educativa.

Corresponderá a personal especializado en la materia de la Secretaría de Salud, quien se encargará de impartir las conferencias, pero también serán quienes harán la encuesta entre los estudiantes en ambos casos, en la prevención del uso de enervantes así como en la prevención del suicidio.

El tamizaje permitirá identificar algún perfil de riesgo entre algunos alumnos, de lo cual en su momento se dará a conocer para que se tomen las medidas pertinentes a fin de evitar que el problema ,si lo hay, llegue a otro nivel e implementar medidas para aminorarlo y erradicarlo para bien de los propios muchachos o muchachas.

De igual manera se darán pláticas al personal docente a fin de que estén en condiciones de identificar ambos tipos de problemas de manera oportuna, porque el plantel no cuenta con psicólogos y orientadores.

También se harán dibujos alusivos a la prevención del bullyng y las drogas en bardas exteriores y paredes interiores de la secundaria, apuntó finalmente el director Alejandro Ríos.