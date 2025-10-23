Ofrecen a estudiantes pláticas sobre el cáncer

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, a través de su departamento de Servicios Estudiantiles, ofreció a sus estudiantes, tanto hombres como mujeres, una interesante conferencia titulada "Tócate sin miedo, cuídate con amor", esto como parte de las actividades programadas durante el marco de octubre, mes de la lucha contra el cáncer.

Cabe señalar que dicha ponencia fue impartida por Dora Carolina Espinosa Cruz, personal médico especializado que pertenece a la Secretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria IV Reynosa, con el objetivo de acercar a esta comunidad estudiantil información importante que podría salvar vidas.

¿Cuál es el objetivo de la conferencia?

Con este tipo de acciones, la UTTN busca fortalecer entre los universitarios la cultura de la prevención y el autocuidado, dando seguimiento además a la encomienda y políticas de salud y bienestar impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

¿Qué temas se abordaron en la ponencia?

Durante la conferencia, se abordaron temas relevantes sobre la detección temprana del cáncer y la importancia de realizarse autoexámenes. La especialista enfatizó que la información adecuada puede hacer la diferencia en la prevención y tratamiento de esta enfermedad.

La UTTN continúa comprometida con la salud de sus estudiantes, promoviendo actividades que fomenten el bienestar y la conciencia sobre temas de salud pública.